Febrero, hasta ahora sin frentes. ¿Nos queda invierno?

Por: Elier Pila Fariñas

Nos acercamos al ecuador del mes de febrero, que además de ser el más corto del año, al menos en Cuba es uno de los más esperados no solo por los enamorados sino por los amantes de las bajas temperaturas. Pero al menos en lo que va de febrero y en los días más cercanos ni han llegado ni se avizora la visita de frentes fríos, algo que puede cambiar en la próxima semana. Es algo excepcional que durante este mes no nos afecte ningún sistema invernal de este tipo, tanto así que desde que se lleva la cronología de los mismos en 1917, solo en el 2018 no hubo ninguno.

A pesar de que estos no han querido “dar la cara”, hemos podido disfrutar al menos en el periodo nocturno, de temperaturas que van desde agradables en zonas costeras hasta algo frías en los puntos alejados de las costas en donde esto es más habitual.

¿La razón? Los sistemas meteorológicos han mantenido una estabilidad muy parecida a la tenemos en el mes de abril, acompañada de un ambiente seco que produce hacia la noche que el cielo esté despejado y el calor escape por el proceso de irradiación nocturna. Y este ambiente tan seco es que limita también durante el día la nubosidad y por ende las precipitaciones.

Fíjese que aunque las noches están despejadas en gran parte del país, la frecuencia de nieblas y neblinas no es tan alta como en el mes de enero, a pesar de que otras condiciones que las pudieran desencadenar sí están presentes. En el caso de las tardes ya van siendo poco a poco más cálidas, porque el giro de los vientos con rumbos del este y el sudeste transporta un aire algo más cálido.

¿Qué nos espera para el resto del invierno?

Según el Centro del Clima del Instituto de Meteorología, en la actualización de sus perspectivas climáticas para el trimestre febrero-abril, que ya corre: “..Se esperan totales de precipitación en la media histórica en las tres regiones del país…”

Debemos recordar que estamos en el período poco lluvioso del año en el que el comportamiento normal o habitual es de poca precipitación, asociada sobre todo al paso de frentes fríos y que tiene una mayor “preferencia” por la costa norte.

En cuanto a las temperaturas, los valores mínimos se espera que tengan un comportamiento promedio cercano a lo habitual, no en el caso de los máximos que pudieran estar por encima del promedio histórico.

Una tendencia en los últimos años, señala este documento, es que ambos valores extremos han tenido anomalías positivas, es decir que su valores promedio han estado por encima del comportamiento histórico. Recuerde que desde el punto de vista climático se trabaja con cifras promedio, lo que no quiere decir que no podamos esperar todavía noches y días fríos.