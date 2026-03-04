Béisbol: cedió Cuba ante Reales de Kansas City

Por José Luis López Sado

La Habana.— La escuadra cubana, que se alista para intervenir en el VI Clásico Mundial de Béisbol, cedió 0x4 ante Reales de Kansas City, en el primero de dos juegos de preparación previstos contra clubes de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

Después de 27 años, un equipo nacional cubano de beisbol volvió a pisar un terreno de MLB, desde aquel histórico cotejo contra los 0rioles de Baltimore, en 1999.

En el Surprise Stadium, de Arizona, la tropa del mentor Germán Mesa apenas consiguió pegar seis imparables contra igual cantidad de lanzadores, encabezados por el abridor derecho Ryan Bergert, quien trabajó tres innings sin permitir jits y propinó cuatro ponches.

El jardinero Roel Santos fue el único en pegar dos imparables. Los restantes fueron obra del antesalista Yoan Moncada, el cátcher Omar Hernández y el inicialista Malcom Nuñez.

Mesa le otorgó la bola como abridor a Denny Larrondo, ex miembro de la franquicia de los Diamondbacks, quien en dos episodios admitió tres carreras limpias y cinco jits, uno de ellos jonrón de Michael Massey.

A seguidas, los rescatistas Yariel Rodríguez y Enmanuel Chapman lograron contener la ofensiva de los Reales, hasta que en el sexto episodio Darién Nuñez soportó la cuarta y última por un doble robo demorado.

Pedro Santos y el supersónico Raidel Martínez no permitieron libertades en los dos capítulos finales.

Constituyó el primer cotejo del grupo completo, que a ritmo acelerado busca conseguir el team work tan necesario en pos de un mejor funcionamiento.

Este miércoles, los discípulos de Mesa se medirán al club Rojos de Cincinnati, en el Goodyear Ballpark, también en Arizona