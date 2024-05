Mujeres emprendedoras en Santiago de Cuba

Las ventas repuntaron este domingo Día de las Madres en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, gracias a la luz verde gubernamental que dio paso a todas las gestiones del trabajo informal, dígase, particulares por cuenta propia, Mipymes y a los emprendedores, estos últimos con el protagonismo incuestionable de las santiagueras.

Así, aparecen en las redes sociales y otras plataformas, las propuestas de ventas a partir del sello renovador de cada emprendimiento criollo.

Y ya dominan el mercado de la artesanía, las marcas criollas: Regalos Mías, MorfoArt, Girasoles de Vincent, El Rincón de Paz, Bellíssima, Gallo Negro y su Café con Cuba, Montaraz, Suite Solution, Accesorios Cuquies, Wonder, Collage, Art Ria y Cherry Bomb, entre otra docena más.

Poco a poco, nuestro canal da a conocer cada una de nuestras emprendedoras, en ocasiones, se trata de una sola creadora, pero en otras, es un equipo de artesanas, lo cual no quita la incorporación de hombres quienes -en menor por ciento- deciden acompañar esta gestión económica, hasta ahora muy loable y aceptada en el mercado santiaguero.

Por ejemplo, Regalos Mías y MorfoArt constituyen dos marcas desde una misma familia santiaguera, los Romero Coronel, hacia el diseño de bolsos personalizados, lazos para niños y jóvenes, floreros, rosas decorativas, adornos para dulces de cumpleaños, aretes, delantales, servilletas, agarraderas, palilleras y miniaturas.

Emprendedoras Rincón de Paz/Foto: Santiago Romero Chang

Rincón de Paz se especializa en la presentación y ventas de plantas ornamentales, especialmente, cactus y plantas suculentas e insecticidas. Madia se enfoca en las bisuterías y decoraciones para regalos. Accesorios Cuquis promueve pulsas, collares y aretes, entre otros detalles. En el caso de Montaraz, prioriza el bordado de bisutería, plantas, velas, manualidades con madera y reciclado. Otra acción la emprende El Ranchito de los Ponis con plantas ornamentales muy cuidadosamente conservadas en originales macetas, además, de los consejos en protección al medioambiente.

Making Art, entre las nuevas emprendedoras con el protagonismo incuestionable de las santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

En poco tiempo, formaron su grupo de whatsapps, sus muros en redes sociales, principalmente, en facebook e instagram; además, gestionaron su tarjeta QRL para el pago en línea o por transferencia digital y la impresión del cuño publicitario con la marca de su emprendimiento personal.

La mayoría llega asimilar la necesidad de la unidad, el intercambio, el respeto y los talleres, incluso sus soportes plegables para la venta en cualquier lugar, llevan el permiso de la oficina del conservador de la ciudad y del propio gobierno y no se pierden de ninguna feria, motivo o posibilidad de cualquier mercado, claro, no quiere decir que todo es positivo, porque existen casos muy cerrados que exageran, se quejan mucho y no entienden el valor del esfuerzo cotidiano y la promoción, la amistad y la defensa de una identidad corporativa constantemente renovada.

Aplausos para este movimiento lleno de colores, sed por el mejor emprendimiento y que bien merece el apoyo del gobierno local y de alianzas con instituciones, organismos y empresas privadas o estatales.