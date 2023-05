Avispas en gira tras magro resultado en el panal

Las Avispas de Santiago de Cuba, inmersas en una espiral descendente tras cuatro descalabros consecutivos en su propio cuartel general, inician este sábado en el estadio Cándido González de Camagüey una sub-serie frente a los locales Toros agramontinos, comienzo de un periplo que tendrá paradas subsiguientes en el Julio Antonio Mella de Las Tunas y el Van Troi de Guantánamo antes de volar de regreso a su panal el próximo 23 del presente mes de mayo cuando enfrenten en el Guillermón Moncada a los visitantes Alazanes de Granma.

Pese a estos recientes resultados adversos todavía el equipo indómito está muy buen posicionado, pues ocupa el tercer peldaño de la tabla a solamente un juego de diferencia del conjunto líder, Vegueros de Pinar del Río; situación que contrasta notablemente con la ubicación de su rival de turno, pues Camagüey está instalado en el peldaño número trece a seis juegos completos de la cima.

Vale hacer notar que ambos equipos han estado a la baja en sus recientes compromisos y tratarán de encontrar a la brevedad el camino de la mejoría: las Avispas han ganado solamente cinco de los últimos diez juegos que han disputado mientras que a los Toros les ha ido peor ya que apenas han ganado cuatro.

Un rápido contraste estadístico permite saber que los visitantes ostentan supremacía en el orden ofensivo pues su promedio colectivo de bateo es de .383 frente solamente .298 de sus adversarios de turno; sin embargo los locales exhiben superior slugging .427 frente a .399. En materia de bateo de largometraje andan con cierto equilibrio si tomamos en cuenta que los santiagueros han despachado 22 estacazos y los camagüeyanos 20.

En el orden del picheo los números favorecen a las Avispas que muestran efectividad colectiva de 3.92 frente a 5.41 de los Toros; a lo que puede agregarse que los contrarios le batean al picheo indómito para .269 y en el caso de Camagüey para .295.

Finalmente en materia defensiva también la tropa de Cajigal saca mejores guarismos ,pues tienen media de .979 frente a .963 de sus rivales.

Veamos ahora el resto de la catelera de este sábado:

Leñadores vs Azucareros, Alazanes vs Leones, Vegueros vs Cocodrilos, Indios vs Cachorros y Huracanes vs Gallos, en todos los casos los segundos en condición de home club.

Suspendidos los duelos Piratas vs Elefantes y Cazadores vs Tigres.