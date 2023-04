Prevenir el dengue hoy y los 364 días

Por Indira Ferrer Alonso

Transcurre una etapa del año en la que no es frecuente el alza de la transmisión de dengue y “la calma” de estos meses se hace notar en Santiago de Cuba.

Pero más allá de lo que se percibe, los expertos hablan del control de la enfermedad a tal punto que hoy esta provincia suroriental, históricamente una de las más afectadas por las epidemias de arbovirosis, se encuentra en zona de éxito en el canal endémico; es decir, mantiene una baja incidencia en la población local. Y lo demuestra el hecho de que solo en el 10% de los casos sospechosos se confirma la infección por virus del dengue.

Ciertamente se trata de buenas noticias, pero no significa que desaparezca la probabilidad de enfermar. El índice de infestación del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de la enfermedad, es de 0.6 y este valor es considerado de alto riesgo.

Al respecto, Alfredo Cintra Guerra, responsable del departamento provincial de Vigilancia y lucha antivectorial explicó que el inicio de las lluvias en mayo y el aumento de las temperaturas configurarán un escenario ideal para el incremento del insecto y la aparición de nuevos casos, como suele suceder a partir del quinto mes del año. De ahí la importancia de no descuidar las medidas higiénicas para evitar la afección.

Según el experto, el dengue se propaga más cuando a las condiciones climatológicas favorables se suman riesgos ambientales como la deficiente higiene comunal (desechos sólidos, áreas enyerbadas, vertimiento de aguas en la vía pública, etc.) y la falta de prevención en las casas y otros inmuebles.

“Si no se realiza el autofocal en la vivienda y en el centro de trabajo para eliminar todo lo que pueda generar un criadero de mosquitos; si no se chapean las áreas enyerbadas; si no se limpian las comunidades ni se eliminan los microbasurales porque la gente sigue arrojando desechos en la vía pública, es muy difícil impedir un incremento de la infestación.

“De ahí el llamado a intensificar las acciones para suprimir los factores que pueden propiciar un alza de la enfermedad en los próximos meses. La conducta responsable de la población es vital para lograr el éxito en la lucha por la salud”, enfatizó.

Cintra Guerra comentó que se mantienen las acciones de control entomológico en las comunidades mediante el procedimiento conocido como “bloqueo de casos”, que incluye la fumigación a la vivienda donde se detecta un paciente con síndrome febril y a las aledañas, así como el tratamiento focal.

La población de Santiago de Cuba ha tenido que lidiar durante décadas con eventos epidemiológicos importantes causados por la transmisión de dengue. Por eso, a la mayoría no le resultan desconocidas las acciones para evitar la enfermedad.

Tareas simples como enterrar neumáticos viejos; guardar bajo techo vasijas útiles como botellas, latas y otros recipientes que se desea reutilizar; tapar adecuadamente los depósitos de agua y sanear patios, azoteas y los alrededores de las viviendas, son muy importantes para no contraer arbovirosis.

Prevenir el dengue debe ser prioridad hoy y los restantes 364 días del año.