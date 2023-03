Victoria rotunda hacia un alcance superior

La confianza, la credibilidad y la lealtad a la Revolución determinaron el voto de la mayoría de los cubanos en las elecciones de diputados, con el encargo expreso de luchar juntos en la búsqueda de soluciones efectivas, por la necesaria prosperidad de la nación.

Y es que el 75,92 % del padrón electoral, representativo de 6 millones 864 mil 876, hijos de esta heroica tierra, reafirmaron su credo por la grandiosa obra que nos ha permitido ser más íntegros en nuestra condición humana.

La etapa que abre la décima legislatura del parlamento cubano tiene ante sí el gran desafío de encaminar al país hacia un nivel superior, a partir del nuevo Modelo Económico y Social, con la participación segura de las diferentes estructuras de la sociedad y el pueblo, bajo el principio ineludible de la unidad.

En declaraciones recientes a la prensa, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República se refirió a prioridades que marcarán el trabajo de la nueva legislatura; éstas apuntan a superar la situación económica y social, que atraviesa el país, con el emprendimiento de la estrategia trazada, cumplir el ejercicio legislativo y darle continuidad a todo lo que las personas han planteado en los recorridos; y “la gran prioridad, dijo, es que estaremos defendiendo la soberanía y la independencia”.

Cuando el 20 de abril próximo, se constituya la Asamblea Nacional será un acontecimiento muy importante, no sólo por el hecho en sí de iniciar la décima legislatura, sino, además, porque la confianza de los cubanos en su Revolución, deviene desafío para una etapa que requerirá mucha voluntad, mucha inteligencia y mucho emprendimiento de todas las figuras representativas del parlamento, las organizaciones sociales y empresariales, instituciones y todos los actores de la sociedad.

Diaz-Canel también acentuó como desafíos esenciales, la restructuración de todo el sistema de trabajo en la relación de los diputados y la población, y cómo llevar adelante el programa legislativo.

Sucede que no atañe solamente al Parlamento, se trata de asumir con responsabilidad lo que a cada cual corresponda, con el denodado empeño de salir de las dificultades. No será un resultado inmediato, pero si le ponemos corazón, el tiempo que resta será más corto. Lo más importante es estar convencidos de que los problemas no pueden ser resueltos fuera de nuestra geografía y eso exige encontrar vías inteligentes para hacer efectiva la soberanía alimentaria, activar las innovaciones, ser creativos y poner vigoroso empeño desde todas las ocupaciones.

Lo cierto es que alcanzamos una victoria rotunda de nuestra democracia en medio de las carencias provocadas por el bloqueo imperial, en medio de la guerra mediática, de hecho fallida en sus expectativas, y eso nos demuestra que con la fuerza de la verdad y de la unidad, podremos vencer las dificultades.