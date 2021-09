Grupo de Lima dejó de existir, confirmó embajador peruano en OEA

Spread the love

En una entrevista radial destacada por diversos medios locales de prensa, el representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) corroboró desde Washington que el polémico grupo ‘cumplió su ciclo’.

Negó que su país se haya retirado del Grupo de Lima, pues ‘nadie se puede salir de lo que no está funcionando y no existe porque (el grupo) hace meses que no se reúne’, desde mucho antes de que el presidente Pedro Castillo iniciara su mandato.

Además, este colectivo ‘no es una organización legalmente establecida, funcionó en un momento dado y ya cumplió su ciclo’, aseveró, al destacar las conversaciones que se desarrollan en México entre el gobierno de Maduro y la oposición.

‘Están conversando pacíficamente bajo el auspicio de Noruega, un país especializado en este tipo de mediación’ como lo demostró en Colombia, donde jugó un importante rol en el proceso que culminó con un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estimó con optimismo que las conversaciones que tienen lugar en México han logrado pequeños consensos, que alientan la posibilidad de pactos.