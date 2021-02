En Tercer Frente, el reto es mantener el control sobre la Covid-19

Spread the love













Santiago de Cuba, 17 feb.— Con ocho casos desde el inicio de la pandemia en Cuba (marzo de 2020), hasta la actualidad, todos desde enero de este año, el municipio de Tercer Frente se perfila como el menos afectado por la Covid-19 en la provincia de #SantiagodeCuba. Así trascendió en la sesión de trabajo de la dirección del Consejo de Defensa Provincial que se realizó en el montañoso municipio en la mañana de hoy.

También resulta positivo que las autoridades sanitarias locales tienen identificados los frentes de trabajo para mantener ese resultado: continuar fortaleciendo los puntos de contención en los accesos al territorio, trabajar con intencionalidad las pesquisas priorizando los grupos vulnerables y la detección de Infecciones Respiratorias Agudas, buscar mejores resultados del trabajo de la Inspección Sanitaria Estatal y profundizar en las investigaciones epidemiológicas en cada caso para trabajar con rapidez y oportunidad.

En cuanto al trabajo de evaluación y aplicación en el municipio, de la Tarea Ordenamiento Monetario se supo que de 242 personas que hicieron solicitud de prestaciones monetarias se aprobaron 194 y al respecto la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial Beatriz Johnson Urrutia, llamó a retomar los casos denegados y hacer evaluaciones más profundas y sensibles para descartar cualquier factor latente que implique su vulnerabilidad.

El tema de las ofertas de empleo también fue objeto de análisis y se conoció que fueron identificados 304 desvinculados de los que fueron ubicados 179 personas 97 en el sector estatal y 82 en el no estatal, otras 46 personas no aceptaron la oferta; en cuanto a la aceptación y uso del Sistema de Atención a la Familia las autoridades del Consejo de Defensa Provincial alertaron sobre la necesidad de hacer una investigación más profunda de las causas por las que 17 personas asisten días alternos y gestionar solución a los 11 que plantean que no les alcanza el dinero.