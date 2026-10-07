miércoles 07 octubre 2026
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Inés María Chapman se suma a debates con intelectuales de Santiago de Cuba

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Tomado de Santiago de Cuba hoy

La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh se incorporó a un encuentro con artistas e intelectuales de la UNEAC en Santiago de Cuba, donde se analizaron las 176 medidas económicas que se implementan en el país.

Durante el intercambio, los participantes expusieron dudas, criterios y valoraciones sobre las transformaciones económicas en curso.

También estuvieron presentes Manuel Falcón Hernández y Beatriz Johnson Urrutia, quienes se sumaron al diálogo con los asistentes.

El espacio estuvo dirigido a informar, debatir y recoger opiniones sobre las medidas y su impacto en la realidad nacional.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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