Inés María Chapman se suma a debates con intelectuales de Santiago de Cuba

Tomado de Santiago de Cuba hoy

La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh se incorporó a un encuentro con artistas e intelectuales de la UNEAC en Santiago de Cuba, donde se analizaron las 176 medidas económicas que se implementan en el país.

Durante el intercambio, los participantes expusieron dudas, criterios y valoraciones sobre las transformaciones económicas en curso.

También estuvieron presentes Manuel Falcón Hernández y Beatriz Johnson Urrutia, quienes se sumaron al diálogo con los asistentes.

El espacio estuvo dirigido a informar, debatir y recoger opiniones sobre las medidas y su impacto en la realidad nacional.