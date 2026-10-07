miércoles 07 octubre 2026
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San Luis no detiene la construcción de viviendas (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En San Luis no se detiene la construcción de viviendas para familias necesitadas aún y cuando en el País, existe el déficit de recursos imprescindibles; cemento, acero, entre ellos.

En este municipio, a partir de contenedores están a punto de entregarse tres hogares a familias afectadas por el huracán Melissa. Otras 5 con igual modalidad se trabajan para concluirse antes de finalizar el año.

Estos hogares poseen el confort necesario para que quienes los habiten cubran sus necesidades.

En otro asentamiento, el Julio Maceo, para familias que vivían muy cerca de la línea del ferrocarril,  están previstas 10  viviendas tipología 4 (cubierta de zinc), hoy 4 casi listas.

Suman 18 las familias que en poco tiempo,  podrán disfrutar de sus hogares en San Luis.

El férreo bloqueo de Estados Unidos no impide que a partir de recursos endógenos, los sanluiseros se crezcan y desde la construcción de viviendas prioricen la atención a los más necesitados.

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