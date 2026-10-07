Colaboradores cubanos en República Dominicana donan insumos médicos al Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

Tomado de Santiago de Cuba hoy
Dos colaboradores de la institución que actualmente prestan servicios en República Dominicana realizaron un donativo de medicamentos e insumos médicos destinado al Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, mas
conocido como (el clínico), en Santiago de Cuba.
La entrega representa un apoyo a la atención de los pacientes y al funcionamiento de los servicios del centro hospitalario en medio de las actuales dificultades para disponer de determinados recursos sanitarios.
La dirección del hospital agradeció la contribución y destacó el gesto de los profesionales que, aun encontrándose fuera del país, mantienen su vínculo con la institución y aportan recursos para la asistencia médica.
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