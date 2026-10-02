Elogian en festival de Italia a película cubana Baracoa

La Habana, 1 oct.- La película ítalo-cubana Baracoa, del realizador Luis Ernesto Doñas, recibe elogios a su paso por el Festival de Cine de Lucca, Italia, noticia que llena hoy de satisfacción a los admiradores del séptimo arte en el país caribeño.

Siempre es un orgullo escuchar a una de las grandes figuras del cine mundial como Giancarlo Giannini elogiar a los actores Carlos Luis Gonzalez y Yadier Fernandez, y a todo el equipo cubano de nuestra aventura compartida, declaró el cineasta.

Desde el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) celebran este logro nacional y la presencia del equipo de realización en la edición 22 del importante certamen internacional.

La exhibición especial de Baracoa en el evento, el pasado 29 de septiembre, contó con la participación de Doñas, del productor Francesco Papa y de Giannini, quien forma parte del elenco de la película.

Según la sinopsis, el filme explora la relación distante de Felipe (Giannini), un revolucionario italiano que fue amigo del líder Fidel Castro, con su hijo Pepe, caracterizado por sus prejuicios homofóbicos, y el vínculo especial que forma con su médico Jimmy, quien en las noches trabaja como la drag queen Estrellita.

Tras la muerte de Felipe, su hijo y el doctor realizan un viaje en auto desde La Habana hasta la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental del país, en un recorrido por la Cuba contemporánea a través de dos personajes de posiciones contrapuestas.

Previo a la presentación en el festival italiano, que se extiende hasta el 4 de octubre próximo, Baracoa conquistó el premio colateral de la diversidad Súmate en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Además, participó fuera de concurso en el Festival de Cine de Taormina, en Italia.