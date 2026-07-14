Gobernador de región italiana de Campania reafirmó apoyo a Cuba

El gobernador de Campania, Roberto Fico, recibió en la ciudad de Nápoles al embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero, a quien reafirmó el apoyo a su país, que enfrenta crecientes presiones de Estados Unidos, destaca hoy un comunicado.

En el encuentro, efectuado la víspera en el gubernamental Palacio de Santa Lucía, el jefe de la misión diplomática de Cuba en esta nación europea agradeció a Fico por la realización de este encuentro, que se inscribe dentro de las buenas relaciones existentes con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) en el cual milita, tercera fuerza política italiana.

Cepero actualizó al presidente regional sobre la actual situación en la isla, víctima de una recrudecida política agresiva norteamericana, con medidas que agravan el criminal bloqueo económico, comercial y financiero, violatorias del Deerecho Internacional.

Se refirió a las últimas acciones del gobierno estadounidense, con un genocida cerco energético y otras disposiciones de carácter económico dirigidas a provocar graves afectaciones a su pueblo, que atentan contra sus derechos humanos, a lo cual se suman amenazas de ataques contra su país.

El embajador abordó el interés en fortalecer la cooperación existente en diversos campos entre su país e Italia, en particular con Campania, y resaltó las disímiles campañas de respaldo a Cuba, que desde inicios de este año se intensificaron en esta nación, muchas de las cuales tuvieron lugar en Nápoles y otras ciudades de esa meridional región.

Durante el encuentro, el gobernador expresó el interés de las autoridades locales “en mantener una relación basada en la solidaridad, el diálogo y el apoyo comunitario”, apunta un comunicado del gobierno regional.

En tal sentido, manifestó la importancia de mantener canales de cooperación estables y activos, con nuevas iniciativas conjuntas, “basando los futuros acuerdos bilaterales en los valores de la solidaridad internacional y el diálogo intercultural”, agrega el documento.