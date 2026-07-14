martes 14 julio 2026
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Un muerto y ocho heridos en ataque iraní contra petroleros emiratíes

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Prensa Latina
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Una persona murió y otras ocho resultaron heridas tras un ataque con misiles iraníes contra dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz, informó hoy el Ministerio de Defensa de ese país.

En un comunicado, la cartera puntualizó que los buques Mombasa y Bahia fueron alcanzados por dos misiles de crucero iraníes en la zona meridional del estrecho, dentro de aguas territoriales de Omán.

El ataque causó la muerte de un tripulante indio del Mombasa y heridas a otras ocho personas, seis de nacionalidad india y dos ucranianas.De acuerdo con la fuente, cuatro de los lesionados se encuentran en estado grave.

Los impactos provocaron además incendios y daños materiales en ambas embarcaciones, aunque las llamas fueron posteriormente controladas.

El Ministerio de Defensa emiratí condenó la acción, que calificó de grave violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos afirmó que se reserva el derecho de responder y adoptar las medidas necesarias para proteger su territorio, población, soberanía e intereses nacionales.

El incidente se produce en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, tras varios días de ataques estadounidenses contra objetivos iraníes, justificados por Washington como respuesta a acciones de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra instalaciones militares estadounidenses en países árabes, algunos de los cuales reportaron víctimas y daños en infraestructura civil.

Washington y Teherán habían alcanzado en junio un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego, con mediación de Qatar y Pakistán.Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin de la tregua, tras una nueva escalada del conflicto.

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