Solidaridad convertida en alivio y acompañamiento

La ayuda, enviada por Alfredo Flavio Dos Santos, Silvio Batusanschi y Edson Tomàs de Lima, coordinador y fundadores, respectivamente, de la Rede Solidaria Alvorada Latina, fue recibida como “un detalle de esperanza en un momento muy especial para nuestro hospital”, afirmó el directivo.

Silva Estrada destacó que, aunque la donación es pequeña en cantidad, resulta muy oportuna y constituye una alternativa para atender las necesidades de niños y adolescentes, quienes, según expresó, son injustamente afectados por el bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Con sede en Brasil, la Rede Solidaria Alvorada Latina ha realizado donaciones a hospitales de La Habana, Villa Clara, Guantánamo y Santiago de Cuba, entre otros, y su propósito es llegar a un mayor número de territorios cubanos donde pueda contribuir a curar o aliviar enfermedades, como una “modesta contribución a la lucha contra el bloqueo” estadounidense a la Isla.

Más allá de los medicamentos y materiales que llegan en cada envío, estas acciones dejan un mensaje que trasciende lo material: la solidaridad también puede convertirse en alivio, esperanza y acompañamiento para quienes enfrentan momentos difíciles.

Para los pacientes del pediátrico norte de Santiago de Cuba, cada aporte recibido desde la distancia confirma que, aun en medio de las carencias, hay manos dispuestas a ayudar y corazones que no permanecen indiferentes.