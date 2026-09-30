Medicina Natural y Tradicional: Plantas medicinales para combatir la cefalea

Por: Johann Perdomo Delgado

El término cefalea se refiere a los dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, los músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, la cara y el cuello. Coloquialmente, cefalea es sinónimo de dolor de cabeza y resulta, sin dudas, un síntoma muy frecuente.

Se considera que el tipo de dolor de cabeza más común es la cefalea tensional, que tiene su origen en la tensión muscular a nivel de los hombros, el cuello, el cuero cabelludo y la mandíbula. Guarda relación con el estrés, la depresión, la ansiedad, un traumatismo craneal o por sostener la cabeza y el cuello en una posición anormal. Este tipo particular de cefalea suele ser bilateral y suele describirse como un dolor sordo u opresivo, el cual puede acompañarse de dolor y rigidez en los hombros, en el cuello y en la mandíbula.

Por su parte, la migraña es un dolor punzante, palpitante o pulsátil, que comúnmente se localiza en un lado de la cabeza. A menudo se asocia con otros síntomas, como cambios en la visión, sensibilidad al ruido o a la luz, náuseas y en ocasiones se asocia con un aura. Esto se refiere a un grupo de síntomas que aparecen antes del dolor de cabeza y alertan al paciente. La migraña puede desencadenarse por alimentos como el chocolate, ciertos quesos, la abstinencia de cafeína, la falta de sueño o el alcohol, entre otros.

También se describen los dolores de cabeza de rebote y la cefalea en brotes. Además, las afecciones de los senos paranasales, el síndrome premenstrual, la arteritis temporal, la hemorragia subaracnoidea, la hipertensión arterial, las infecciones cerebrales como la meningitis y los tumores cerebrales son algunas de las enfermedades que secundariamente pueden provocar dolor de cabeza.

Desde el hogar hay medidas que pueden ser seguidas por un paciente que sufre de dolor de cabeza, especialmente en caso de las migrañas o los dolores de cabeza tensionales. Estas incluyen el beber agua para evitar deshidratarse, descansar en una habitación tranquila y oscura, colocar un paño frío sobre la cabeza y utilizar técnicas de relajación. Además, por supuesto, el empleo de plantas medicinales constituye una opción a considerar.

La Farmacopea Vegetal Caribeña, en su tercera edición, refiere la utilidad de varias especies que pueden ser empleadas por vía tópica para aliviar el dolor de cabeza, a partir de sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. La mayoría de ellas resultan bastante comunes en Cuba, por lo cual tenerlas a mano resultaría de gran ayuda, ya sea para complementar un tratamiento medicamentoso, o para buscar alivio como una primera opción si el cuadro doloroso no es muy intenso.

Algunas de estas plantas son:

Ponasí (Hamelia patens): Se aplican las hojas frescas localmente en cantidad suficiente y se repite el procedimiento cuatro veces al día. También se puede estrujar un puñado de hojas y agregarlas al agua para el baño, que luego se aplica sobre la cabeza.

Mar Pacífico (Hibiscus rosa-sinensis): Se machacan las hojas de la planta, también en cantidad suficiente, y se aplican sobre la frente tres veces al día.

Prodigiosa (Kalanchoe pinnata): Se toman dos o tres hojas frescas, se machacan y se aplican sobre la frente o la cabeza. Luego se cubre la zona con una venda o un pañuelo limplios. El procedimiento se repite cuatro veces al día.

Yuca (Manihot esculenta): Se machacan las hojas y se toman entre cinco y diez gramos del material vegetal. Este se aplica dos veces al día sobre la piel de la zona afectada.