Moraes pide unificar casos del Banco Master en Supremo brasileño

El ministro Alexandre de Moraes solicitó hoy al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, que el pleno analice conjuntamente la próxima semana dos procesos vinculados al Caso Master.

En un oficio dirigido al titular de la Corte, Moraes pidió incluir en la agenda las Peticiones (PET) 16.704 y 16.662, además de disponer el levantamiento total del secreto de las investigaciones relacionadas con el caso y certificar la totalidad de los procedimientos y documentos existentes.

La solicitud se produjo después de que el ministro André Mendonça retirara el jueves el secreto de la PET 15.556 y de otros 14 procedimientos vinculados al Caso Master, en cumplimiento de una determinación previa de Fachin.Moraes, sin embargo, consideró que la medida fue aplicada de manera parcial.

Según una tabla incorporada a su oficio, los 15 procedimientos contienen cuatro mil 514 piezas registradas en el sistema e-Digital, pero solo cuatro mil 334 fueron puestas a disposición de los demás ministros.El magistrado señaló así que 180 documentos permanecieron sin acceso y sostuvo que esa diferencia dificulta el análisis integral de las pruebas, además de considerar que Mendonça, como relator de los expedientes, habría realizado una liberación selectiva de la documentación.

Moraes solicitó a Fachin que determine el “inmediato levantamiento de todo y cualquier sigilo, sin excepción” de los procedimientos contenidos o relacionados con la PET 15.556.También pidió que la Dirección de Tecnología de la Información del STF certifique cuántos expedientes existen efectivamente dentro de ese conjunto.

La discusión sobre la amplitud del levantamiento del secreto se extiende a otros procedimientos relacionados con el caso.Entre ellos figura la investigación sobre el financiamiento de la película Dark Horse, que permanece parcialmente bajo sigilo y alcanza al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal a la Presidencia en las elecciones de 2026.Moraes pidió además que las PET 16.704 y 16.662 sean juzgadas conjuntamente.

La primera fue abierta de oficio por Fachin para concentrar informaciones y cuestionamientos sobre la conducción de las investigaciones.

La segunda, en tanto, reúne un informe de la Policía Federal producido por determinación de Mendonça, con mensajes atribuidos al banquero Daniel Vorcaro y menciones a Moraes como interlocutor.

El pleno deberá analizar el martes 15, entre otros puntos, la legalidad de las diligencias, la validez del material obtenido y el pedido de la Procuraduría General de la República para extinguir el procedimiento.

Las solicitudes se suman a un escenario de creciente tensión interna en el STF, marcado por desacuerdos entre ministros sobre la conducción de investigaciones, el acceso a información bajo secreto y la distribución de competencias entre las distintas instancias de la Corte.