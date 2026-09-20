domingo 20 septiembre 2026
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Expresidenta chilena declina candidatura a dirigir la ONU

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Santiago de Chile.- La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció hoy su declinación a buscar la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras los resultados adversos en las votaciones informales en el Consejo de Seguridad.

En el último sondeo, la dos veces jefa de Estado (2006-2010 y 2014-2018) recibió un voto a favor, 11 en contra y tres nulos y se mantuvo en el séptimo lugar, de ocho candidatos.

Por medio de un video publicado en las redes sociales, Bachelet anunció su decisión de no continuar con su candidatura.

“No me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Ayudamos a poner en la agenda mundial la convicción de que la próxima Secretaria General debería ser una mujer de América Latina”, afirmó.

En su mensaje agregó que “estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuando avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso”.

Expresó su agradecimiento a los presidentes Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil y Claudia Sheinbaum, de México, quienes respaldaron sus aspiraciones desde el primer día con generosidad y convicción política.

Igualmente reconoció al expresidente chileno Gabriel Boric que copatrocinó la postulación como un desafío de Estado con el multilateralismo.

El actual mandatario del país sudamericano, José Antonio Kast, del partido de extrema derecha Republicanos, decidió no sumarse a esta iniciativa.

En el último escrutinio informal el primer lugar lo alcanzó la costarricense Rebeca Grynspan, actual máxima dirigente de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, con nueve votos a favor, cinco en contra y uno neutro.

Le siguió la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y el tercer lugar correspondió el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

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