martes 23 junio 2026
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Participó Cuba en reunión ministerial de Estados del Caribe

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Cuba asistió a la XXXI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), celebrada este domingo en Ciudad Panamá bajo la presidencia pro témpore de Panamá, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

   La delegación estuvo encabezada por Ileana Núñez Mordoche, directora general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien ratificó el compromiso de apoyar los objetivos fundacionales de la Asociación en favor del desarrollo sostenible del Gran Caribe.

   En el encuentro, la representación cubana denunció el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, agravado con el cerco energético, que afecta directamente a las familias cubanas y limita el derecho al desarrollo.

   Durante la sesión se efectuó la ceremonia de traspaso de la presidencia pro témpore de la AEC a Nicaragua, país que ejercerá esa responsabilidad en el período 2026-2027.

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Comentarios
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