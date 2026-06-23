martes 23 junio 2026
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Información del Gobierno Revolucionario sobre homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

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Presidencia y Gobierno de Cuba
Este martes 23 de junio de 2026 el pueblo cubano rendirá tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Autor: Gobierno de la República de Cuba

Este martes 23 de junio de 2026 el pueblo cubano rendirá tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

En La Habana, el homenaje tendrá lugar a partir de las 10:00 horas en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales del querido combatiente.

El propio martes, en todas las capitales provinciales y en el Municipio Especial Isla de la Juventud, se realizarán ceremonias de homenaje, a las 10:00 horas.

En cumplimiento de su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico, los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez serán inhumados, en la mañana del jueves 25 de junio, en ceremonia con honores militares en el Mausoleo del Frente de Las Villas, en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara. 

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Comentarios
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