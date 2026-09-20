Promueven en Argentina 1ra Brigada Internacional Fidel Castro Ruz

Buenos Aires, 20 sep.- Argentinos solidarios con Cuba promueven hoy con celeridad su participación en la 1ra Brigada Internacional Fidel Castro Ruz en homenaje al Centenario de su Natalicio y hacer sentir que el pueblo cubano no está solo.

Por las diversas plataformas digitales comenzó a circular la convocatoria con el llamado “Volvemos Pa’ Cuba”, y señala que la Red Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas está organizando la iniciativa a escala regional que propone concretar del 24 noviembre al 7 de diciembre de este año.

Norberto Galiotti, referente de la amistad con la isla en Rosario y miembro del Partido Comunista, dijo a Prensa Latina que el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, MASCuba, “como espacio de articulación y coordinación de las acciones solidarias en el país se encargará de su promoción y concreción en Argentina”.

El objetivo –agregó- “es lograr que al menos estar presente con una compañera o compañero de cada provincia del país en esta Brigada”. Y adelantó que ya hay amigos solidarios con la isla de varios países de la región que han confirmado su participación. “Esperamos que también se unan de América del Norte y Europa”, indicó.

La convocatoria amplía que la iniciativa persigue varios objetivos: Conmemorar los 70 años del desembarco del yate Granma por Playa Colorada, hoy provincia de Granma; Rendir tributo al histórico líder revolucionario Fidel Castro en el décimo aniversario de su paso a la inmortalidad, y llevar solidaridad material a Santiago de Cuba.

También organizar una Brigada en la que haya representación de todos los países de América Latina y el Caribe, así como invitar a participantes de otros continentes y demostrar, sobre todo, que los “pueblos estamos con Cuba solidaria y que el imperio no puede apagar la solidaridad”.

Liliana Perna, integrante del MASCuba y unas de las referentes a cargo de la coordinación de la propuesta, manifestó a Prensa Latina que “lo significativo de esta brigada es que habrá participantes de todos los continentes para homenajear al Comandante Fidel Castro Ruz cuando se cumplan los 10 años de su paso a la inmortalidad”.

“Será un clamor universal contra el bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos”, recalcó Perna quien ha integrado otras ocasiones la Brigada Sudamericana de Solidaridad con Cuba. Esta otra también se prevé para enero-febrero de 2027.

Se llevarán donaciones y se hará una gran marcha por las calles de Santiago, añadió. “Realmente, será una demostración de que Cuba no está sola”, enfatizó Liliana Perna.

Acorde con el itinerario concebido, los brigadistas se alojarán tras su llegada en el Campamento Internacional José Antonio Mella (CIJAM) en las afueras de la localidad de Caimito, occidental provincia de Artemisa, donde a principio de agosto el MASCuba entregó equipos de paneles solares a familias con niños enfermos electrodependientes.

El 25 de noviembre está previsto un acto cultural en la Escalinata de la Universidad de La Habana; a continuación el 26 y 27 realizarán trabajos voluntarios en el CIJAM y visitarán el Centro Fidel Castro Ruz en la capital.

Viajarán a Santiago de Cuba donde se les organiza el 30 de noviembre un acto por el Aniversario 70 del Levantamiento armado en esta ciudad del oriente cubano; el 3 de diciembre participan en un Coloquio sobre Fidel con velada cultural.

Al día siguiente la Brigada se suma a una marcha internacionalista de peregrinación popular hasta el Cementerio de Santa Ifigenia donde descansan los restos de Fidel y el prócer independentista José Martí. El periplo culminará con un Encuentro de Solidaridad en la sede santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y una visita a la zona del Tercer Frente en la Sierra Maestra donde se gestó la revolución cubana.