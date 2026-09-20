domingo 20 septiembre 2026
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Junto a los barrios, San Luis celebra 66 años de organización de masas

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San Luis.- Aquí los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) celebran su 66 aniversario con la mirada puesta en los barrios, espacios donde esta organización ha desarrollado durante décadas buena parte de su labor comunitaria.

«En las cuadras sanluiseras, los CDR impulsan y acompañan diversas iniciativas: jornadas de limpieza y embellecimiento, actividades recreativas y culturales, encuentros entre vecinos, acciones de solidaridad, intercambio con antiguos dirigentes, donaciones de sangre y campañas de apoyo ante diferentes necesidades de la comunidad», explica Daneyis Acosta Cedeño coordinadora municipal de la organización.

Desde su creación, los CDR constituyen un espacio para fomentar la participación de niños, jóvenes, adultos y personas mayores en actividades que contribuyen a fortalecer los vínculos entre vecinos y el sentido de pertenencia al lugar donde se vive.

Cada barrio tiene sus propias historias, tradiciones y protagonistas. En ellos se reconoce también el aporte de quienes, desde la sencillez de una cuadra, participan en la solución de problemas cotidianos y mantienen vivo el espíritu de colaboración comunitaria.

A 66 años de su creación, los CDR siguen siendo parte de la vida de los barrios sanluiseros, allí donde la comunidad se encuentra, comparte, participa y construye colectivamente su día a día.

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