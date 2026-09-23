El proceso de digitalización de servicios legales y registrales se acelera, no se detiene

El Ministerio de Justicia de la República de Cuba (Minjus) desarrolla varios proyectos de informatización centrados en la transformación digital de los servicios legales y registrales, con el propósito de acercarlos a la ciudadanía.

Así lo dio a conocer la institución en su cuenta oficial en Facebook, en la cual informó que, entre las iniciativas en marcha, se encuentra la digitalización del Registro Civil, proceso que abarcó la digitalización de libros y millones de folios de nacimientos, matrimonios y defunciones para proteger la memoria nacional y agilizar consultas.

De acuerdo con la fuente, también se desarrolla la Plataforma Bienestar, herramienta digital para solicitar certificaciones en línea con el uso de firma digital y códigos QR.

El Minjus destacó, además, las plataformas Soberanía y Bienestar, nuevas líneas de desarrollo institucional impulsadas junto al Ministerio de Comunicaciones (Mincom) para optimizar los trámites en línea de la población.

Igualmente, mencionó la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en búsquedas registrales y en la consolidación de la firma digital y los documentos electrónicos notariales, así como la interoperabilidad institucional, que permite enlazar sus sistemas con otros servicios sociales del Estado para lograr mayor transparencia.

Estos proyectos de informatización del Ministerio de Justicia de la República de Cuba se centran en la transformación digital de los servicios legales y registrales para acercarlos a la ciudadanía.