Cuba publica la obra botánica más completa de su historia

La segunda edición del Catálogo de las Plantas de Cuba, recientemente publicada, reúne información taxonómica, geográfica y ecológica actualizada, además de ofrecer la base para comprender mejor la extraordinaria riqueza y singularidad de la flora nacional y orientar las acciones encaminadas a su preservación.

Según la nota de prensa emitida por el Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Catálogo, resultado de un amplio proceso de revisión y actualización del conocimiento sobre la flora del archipiélago “surge de la necesidad de disponer de un estándar taxonómico que permita unificar los criterios empleados en el estudio y la conservación de la flora nacional.

“Para ello, compila los nombres científicos referidos para la Isla, asigna cada uno a un taxón aceptado y define la categoría de presencia de las plantas nativas, endémicas y exóticas, incluidas las naturalizadas y cultivadas”.

Asimismo, identifica aquellos taxones que deben excluirse de la flora por ser escasamente cultivados, efímeros, de identidad dudosa o haber sido referidos por error.

En comparación con el texto precedente, este reconoce la existencia de 349 familias, dos mil 73 géneros, ocho mil 232 especies y ocho mil 392 taxones de plantas. De estos últimos, refiere la nota, seis mil 961 son nativos: tres mil 19 de ellos endémicos, mil 431 exóticos, incluidos 725 naturalizados.

“Eso significa que aproximadamente el 43,4 por ciento de los taxones nativos de del país son endémicos, una proporción que evidencia la singularidad de la flora del archipiélago”.

Por tal motivo, la obra presta especial atención a esos endemismos cubanos y caribeños. Al decir de sus autores, “estos pueden ser subestimados cuando se incluyen como sinónimos de especies de distribución más amplia, una situación particularmente relevante desde el punto de vista de la conservación, pues muchas de estas plantas presentan poblaciones pequeñas y áreas de distribución restringidas”.

Una de las novedades más importantes en esta edición es la incorporación, por primera vez, de los inventarios de plantas avasculares (ausencia de hojas, tallos y raíces) donde, en su conjunto, la flora tratada comprende 888 taxones de antocerotas, hepáticas y musgos, junto a siete mil 504 de plantas vasculares.

De igual forma, la obra publicada incluye información sobre la flora de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, donde el oriente cubano destaca por su elevada riqueza, con Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín como los territorios con mayor número de taxones vasculares nativos y naturalizados.

También se incorporan tres inventarios centrados en las plantas exclusivamente cultivadas, las escasamente cultivadas y los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura conservados ex situ en instituciones cubanas.

(Con información de Juventud Técnica)