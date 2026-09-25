Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba: ejercicios prácticos y prioridad a la información de la población ante situación energética

Con información de: Yamaili Almenares González y Alfredo Castañeda Ascanio

Con ejercicios prácticos, acciones de preparación y actividades destinadas a elevar la capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales, Santiago de Cuba desarrolló el Día Nacional de la Defensa.

La jornada permitió comprobar el nivel de organización de las estructuras de dirección y de las fuerzas participantes, así como la preparación del territorio para enfrentar posibles agresiones y otros escenarios que puedan comprometer la seguridad nacional.

Como parte de las actividades, en el teatro de la Asamblea Municipal del Poder Popular se desarrolló este viernes una reunión con los principales grupos y subgrupos de trabajo, en el marco del Día Nacional de la Defensa. El encuentro fue presidido por Niurka Bell Calzado, miembro del Consejo de Defensa Provincial, y Yaneydis Hechavarría Batista, vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal.

Durante el encuentro se analizaron las principales acciones organizativas y las misiones asignadas a los diferentes organismos, entidades y estructuras de la defensa, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna y eficaz. Entre los temas abordados destacó la necesidad de priorizar la información a la población a través de métodos alternativos, teniendo en cuenta la actual situación energética. Se acordó habilitar puntos de información en casas que cuenten con paneles solares, así como el uso de altoparlantes y la labor de comunicadores comunitarios.

También se insistió en brindar la información en mítines y reuniones, como parte de las vías alternativas para mantener informada a la población. En la cita participaron los grupos de trabajo de Infocomunicaciones, grupo de trabajo político-ideológico, grupo económico-social, salud, entre otros, que cumplen tareas relacionadas con la planificación y organización de la defensa territorial.

El programa incluyó clases combinadas y ejercicios prácticos relacionados con el empleo del grupo motorizado de las tropas especiales y la utilización de diferentes tipos de armamento. También se realizaron ejercicios de tiro en los que participaron integrantes del personal permanente y de la reserva, acciones dirigidas a consolidar sus habilidades y fortalecer la preparación combativa.

En la Zona de Defensa Siboney se comprobó la organización y ejecución de las acciones correspondientes al aviso, la reunión y la entrega del personal ante situaciones excepcionales. Estas actividades permitieron evaluar los procedimientos establecidos y la capacidad de movilización de las fuerzas y medios disponibles en ese territorio.

De igual manera, se pusieron en práctica las misiones de las Brigadas de Producción y Defensa, con énfasis en las labores agrícolas y en el aporte de estas estructuras a la producción de alimentos. El ejercicio evidenció la importancia de articular las tareas de la defensa con las actividades económicas y sociales que garantizan el funcionamiento del territorio en circunstancias complejas.

La realización de estas acciones contribuyó, además, a identificar fortalezas y posibles aspectos a perfeccionar en los mecanismos de coordinación, comunicación y respuesta. La participación de las fuerzas permanentes, la reserva y la población organizada reafirmó el carácter integral de la defensa y la necesidad de mantener una preparación sistemática.

Las actividades desarrolladas mostraron un alto nivel de organización, disciplina y cohesión combativa, valores que distinguen al pueblo santiaguero y que resultan esenciales para enfrentar cualquier situación que pueda presentarse.

Con este ejercicio, la provincia indómita ratificó su compromiso con la defensa de la Patria, la seguridad nacional y la soberanía cubana, así como su disposición de preservar la estabilidad y la independencia de la nación ante cualquier amenaza externa.