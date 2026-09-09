miércoles 09 septiembre 2026
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Organizaciones de Ecuador declaran a Marco Rubio “no bienvenido”

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Prensa Latina
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Organizaciones sociales y de derechos humanos de Ecuador afirmaron que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “no es bienvenido” en el país, donde se reunirá hoy con el presidente Daniel Noboa.

En un pronunciamiento difundido este miércoles, los colectivos cuestionaron la gira de Rubio por Ecuador, Colombia y Perú y sostuvieron que profundizará la agenda de seguridad y la política exterior de la administración de Donald Trump en la región.

De acuerdo con los grupos firmantes, Washington busca obtener respaldo de los gobiernos latinoamericanos a sus directrices para el Sur Global mediante acuerdos y cooperación, a cambio de beneficios que calificaron como dádivas.

El documento responsabiliza a Rubio y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, por los ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el Pacífico, realizados bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo.Igualmente, el pronunciamiento cuestionó la política estadounidense hacia Ecuador y afirmó que la “diplomacia de coerción” de Washington llevó al país a expulsar al cuerpo diplomático de Cuba y a congelar sus relaciones con La Habana “sin mediar ninguna razón válida y creíble”.

El documento atribuye a Rubio responsabilidad por “decenas de medidas coercitivas unilaterales” contra gobiernos soberanos de la región.“Hoy por hoy, Cuba es objeto de esta política de odio que tiene a esta nación al borde una crisis humanitaria de incalculables consecuencias”, afirmaron los colectivos.

Los grupos ecuatorianos acusaron también a Estados Unidos de sostener “una guerra de exterminio contra el pueblo palestino”, así como un conflcito bélico contra Irán.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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