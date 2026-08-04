Irán desmiente anuncio de Trump sobre reanudación de conversaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un «ataque masivo» inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Por su parte, Irán ha salido a desmentir estas afirmaciones, asegurando que actualmente no mantiene negociaciones con Washington.

Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron «cancelar» su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

«Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz», aseguró el estadounidense, quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura «desnuclearización de Irán».

El presidente de EEUU aseguró que Irán también le pidió parar el previsto ataque, el cual calificó como «el más grande desde la Segunda Guerra Mundial», y añadió que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo «es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán». «Quiero salvar muchas vidas (…) preferimos un acuerdo a un ataque», remarcó el mandatario norteamericano.

(Con información de agencias)