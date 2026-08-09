domingo 09 agosto 2026
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Equilibrio y Vitalidad en la Madurez

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Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Por: Marcelino Vázquez Hernández

El Tai Chi es un arte marcial desarrollado en China, que en la actualidad se le considera cada vez más como una práctica físico-espiritual para mejorar la salud y la calidad de vida.

Ha conquistado la vida de decenas de personas de la tercera edad por sus beneficios, mediante el ejercicio se mantienen ágiles y contentos, física y mentalmente incorporados a una actividad social dentro de un grupo, mejora el equilibrio y la estabilidad y reduce el miedo a las caídas, relaja, reduce el estrés y la ansiedad, lo que aumenta la calidad de vida.

Su práctica se ha extendido por todo el país, ya que el envejecimiento poblacional y la necesidad de que los adultos mayores vivan con más calidad de vida representen un desafío para Cuba.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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