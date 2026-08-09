Completan el genoma humano con datos clave para la detección precoz de enfermedades

Cada célula humana contiene un núcleo con 23 pares de cromosomas. En cada par, uno se hereda del padre y otro de la madre. Identificar los genes de cada copia del cromosoma era uno de los retos para perfeccionar el genoma humano y ahora se ha logrado.

El hito proviene del Consorcio Telómero a Telómero (del inglés Telomere toTelomere, T2T), que ya en 2022 describió el primer genoma humano completo, tras descifrar el 8% de ADN humano que quedaba por secuenciar.

El trabajo se publicó ayer jueves en un especial de 12 artículos sobre avances genómicos en las revistas Cell y Cell Genomics.

En ellos se da cuenta también de la secuenciación y el análisis del genoma de otras 8 especies de vertebrados: el macaco, el tití, el pinzón cebra, la rata, el topillo, el caballo, el burro y la jirafa, que ofrecerá respuestas importantes para la ciencia.

La secuenciación del ADN conforma el genoma humano y es clave para entender los genes, que fabrican las proteínas que permiten la vida. Esa información genética constituye una llave para la detección y curación de enfermedades, y avanzar en la llamada medicina personalizada o de precisión.

Lo que el Consorcio T2T presentó es el genoma completo de un donante vivo, con los conjuntos completos de cromosomas de cada progenitor: la pieza del rompecabezas que faltaba por completar.

Con una precisión «casi perfecta», porque nada lo termina de ser en ciencia, cada cromosoma abarca ‘telómero a telómero’ y revela un 15% más del genoma conocido hasta ahora, incluidas partes inaccesibles anteriormente que son relevantes para la investigación del cáncer o los trastornos neurológicos, entre otros.

Agencia EFE