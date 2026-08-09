Denuncia Cuba impacto del asedio de EEUU en cultura

Cuba denunció en la reunión de ministros de Cultura de los países Brics en India el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos en el desarrollo de la vida artística y educativa del país.

En el encuentro en la ciudad india de Bhopal, el embajador cubano Juan Marsán señaló que el asedio estadounidense afecta también el funcionamiento de numerosas instituciones, la labor de los creadores y el acceso a tecnologías y equipamientos necesarios para la preservación del patrimonio y el impulso de proyectos culturales.

Señaló que para su país la cultura constituye un pilar fundamental de la identidad de los pueblos, un derecho humano esencial y una herramienta indispensable para promover la paz, la inclusión y el bienestar social.

Marsán destacó que, a pesar de las severas limitaciones, la creación y educación artística y los servicios culturales no se detienen, gracias al talento, la resistencia y el compromiso del pueblo cubano, de los trabajadores y las instituciones del sector.

Ratificó la disposición del país caribeño de seguir fortaleciendo la cooperación en el ámbito de los Brics mediante intercambios artísticos y académicos, la protección del patrimonio y el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo para las naciones.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el embajador tuvo la oportunidad de saludar a Gajendra Singh Shekhawat, ministro de Cultura de la India, y transmitirle los saludos de su homólogo y pueblo cubanos.

La reunión, en la que participaron representantes de los Estados miembros y asociados del Brics, concluyó con la adopción de una declaración que establece un marco práctico y con visión de futuro para fortalecer la cooperación cultural entre los que integran el bloque.

Además, impulsa la cooperación en las industrias culturales y creativas y en la economía creativa, incluyendo el intercambio de metodologías, experiencias y mejores prácticas, el apoyo a los creadores, la creación de redes de contacto y la ampliación de oportunidades de acceso al mercado mediante herramientas digitales.

El texto contempla una mayor colaboración en candidaturas multinacionales ante la Unesco, la investigación sobre la procedencia y la devolución y restitución de bienes culturales —incluida la exploración de herramientas de rastreo basadas en inteligencia artificial—, así como en la salvaguardia de los sistemas de conocimientos tradicionales.

También en las expresiones culturales tradicionales, la cooperación entre museos, bibliotecas y archivos en materia de patrimonio documental, digitalización y conservación, la protección de los derechos de los creadores, la transparencia y una remuneración justa y equitativa en relación con el uso de obras protegidas por derechos de autor en sistemas de inteligencia artificial.

Como iniciativa concreta dentro del eje cultural, la India anunció un proyecto piloto para desarrollar un registro voluntario de artistas.

Este domingo los delegados visitaron Bhimbetka, un yacimiento arqueológico en el centro de la India que presenta los vestigios más antiguos de vida humana en la India y evidencias de la Edad de Piedra.