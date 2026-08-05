miércoles 05 agosto 2026
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Casa de las Américas de Cuba, lista para recibir la cultura en agosto

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El centro Casa de las Américas de La Habana ultima detalles aquí de su agenda cultural para el mes de agosto, donde destaca como plato fuerte su participación como subsede en la 34 Feria Internacional del Libro.

Dicho evento tendrá lugar del lunes 10 al viernes 14, en su sede ubicada en la zona de El Vedado, espacio que cada verano convoca a editoriales, escritores y lectores, confirmó el programa publicado por la institución.

Asimismo, los miércoles 5 y 12 de agosto, la Sala Manuel Galich acogerá las visitas guiadas Una Casa para las Américas, recorridos por la exposición El siglo de Fidel.

La muestra, compuesta por piezas de la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría, rinde homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El cierre del curso de verano Los objetos de museo. Materiales y diagnóstico de conservación tendrá lugar el martes 4 en la Galería Mariano, también en el Vedado.

La capacitación estuvo a cargo del profesor Manuel Rolando Almeida, de la Facultad de Artes de la Conservación de la Universidad de las Artes.

Todas las actividades, precisó la Casa, son de entrada libre.

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