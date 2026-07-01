Vice primer ministro intervino en Asamblea de la Cámara de Comercio

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, intervino hoy en la Asamblea General de Asociados de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, efectuada en el Hotel Nacional de esta capital.

Según precisó la propia Cámara de Comercio desde su perfil en la red social Facebook, el dirigente subrayó que resulta vital para mantener la independencia y soberanía del país la implementación del programa de medidas para actualizar el modelo económico cubano, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros.

Señaló que las transformaciones deben ejecutarse con celeridad, pero cuidando la protección de los sectores más vulnerables. Pérez-Oliva precisó que lo esencial es comprender que los cambios deben impulsarse desde Cuba y desatar las fuerzas productivas, con el apoyo de países amigos, pero con protagonismo nacional.

El vice primer ministro destacó la importancia de ganar la confianza de los inversionistas y respaldar al empresariado en su crecimiento, al calor de las nuevas oportunidades que se abren.

En la reciente sesión del Consejo de Ministros, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz presentó la propuesta de implementación de las transformaciones económicas y sociales que emprenderá el país en lo inmediato para su recuperación.

Marrero Cruz explicó que en los próximos días se aprobarán nuevas facultades a la empresa estatal socialista, se descentralizará la aprobación de precios mayoristas y minoristas, y se redimensionarán las Organizaciones

Superiores de Dirección Empresarial. También se facultará a los gobiernos provinciales y a los Consejos de la Administración para crear, fusionar, extinguir y liquidar empresas estatales locales, así como flexibilizar la aprobación y destino de las utilidades después de impuestos.

Entre las prioridades para el sector no estatal mencionó la aprobación de mipymes y cooperativas pendientes, la reducción de trámites y requisitos, la posibilidad de contratar más de 100 trabajadores y ampliar las formas societarias.

En cuanto a la recuperación agrícola, indicó que se modificará la gestión y el uso de la tierra para todos los actores económicos y se flexibilizará la comercialización.

Marrero Cruz puntualizó que las transformaciones, contenidas en 23 ejes, abarcan asuntos urgentes y exigen actualizar los sistemas de trabajo, con un papel definitorio de los cuadros en la manera de pensar.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, afirmó entonces que el proceso se trata, ante todo, de salvar la Revolución.