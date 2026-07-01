Liga Élite: Leones y Leñadores comienzan la disputa por la corona

El estadio Latinoamericano será hoy punto de partida para una final que enfrenta a los dos equipos más consistentes de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano: Industriales y Las Tunas, en un primer juego marcado por el duelo entre abridores de alto calibre.

El derecho Fher Cejas, líder en efectividad y ponches durante la temporada, asumirá la responsabilidad por los capitalinos frente al zurdo Geonel Gutiérrez, la cartas más fiables del staff tunero.

Ambos fueron seleccionados los mejores serpentineros del campeonato, por lo que este enfrentamiento, más que un simple primer capítulo, perfila el pulso estratégico que dominará la serie.

Industriales llega con ventaja en los enfrentamientos particulares —seis triunfos en ocho salidas— y con el impulso de haber resuelto su semifinal en cinco partidos contra los Huracanes de Mayabeque.

Bajo la dirección de Guillermo Carmona, el conjunto azul muestra equilibrio en todas sus líneas: ofensiva productiva, velocidad en circulación y un pitcheo respaldado por una defensa sólida.

El panorama, sin embargo, dista de ser unilateral. Las Tunas, vigente potencia del béisbol cubano reciente con tres títulos en su haber, ha construido su camino sobre la resiliencia. Necesitó seis juegos para eliminar a los Cachorros de Holguín, pero volvió a evidenciar su capacidad de respuesta en escenarios adversos.

La tropa dirigida por Abeicy Pantoja apuesta a la profundidad de su alineación y a un cuerpo de lanzadores que, sin cifras dominantes, ha respondido en momentos de máxima presión.

La combinación de juventud y experiencia sigue siendo una de sus principales fortalezas. Ambos conjuntos reforzaron sus nóminas con piezas puntuales para esta instancia, conscientes de que los detalles pueden definir el campeonato. Industriales incorporó al veloz Kevin Hernández, mientras los tuneros sumaron a Leodan Reyes.

La final abre con ingredientes de alto nivel competitivo y un contexto donde cada decisión táctica tendrá peso específico. El Latinoamericano, testigo habitual de grandes historias, vuelve a colocarse en el centro de una disputa que promete intensidad desde el primer lanzamiento.