La historia del periodista palestino que volvió con el cráneo marcado

La fotografía no necesitó filtros ni explicaciones. Bastó una imagen del periodista palestino Mujahid Bani Mufleh para que miles de personas comprendieran que los 14 meses que pasó en una prisión israelí dejaron cicatrices que trascienden el cuerpo.

Con parte del cráneo visiblemente dañada y un rostro muy distinto al que conocían sus colegas y familiares, Bani Mufleh reapareció en su cuenta de Instagram después de un largo tratamiento médico.

La imagen, acompañada por un extenso testimonio, provocó una ola de conmoción entre periodistas, activistas y usuarios de las redes sociales, quienes la consideraron una evidencia del deterioro físico y psicológico que denuncian numerosos presos palestinos.

Originario de la localidad de Beita, al sur de Nablus, el reportero relató que fue detenido tras una incursión de las fuerzas israelíes en su vivienda a finales de junio de 2025 y trasladado posteriormente a la prisión de Menashe, ubicada en el complejo militar de Salem, en el norte de Cisjordania ocupada.

En su publicación, no describió únicamente los efectos de la prisión sobre su cuerpo, sino también la transformación de su manera de entender la vida.«Catorce meses en prisión y el largo proceso de rehabilitación que siguió fueron suficientes para cambiarme para siempre», escribió.

Recordó que durante el encierro comprendió «el verdadero significado del hambre», al acostarse y despertarse con dolor por la escasez de alimentos, y cómo un simple trozo de pan o un sorbo de agua fría podían convertirse en un anhelo cotidiano.También evocó la pérdida absoluta del control sobre su propia existencia.

«Aprendí el significado de la humillación cuando otros controlan los detalles de tu vida diaria: cuándo comes, cuándo duermes, cuándo te levantas», señaló al describir una rutina marcada, según afirmó, por la privación y la dependencia.

El periodista aseguró que el tratamiento médico se convirtió en otra batalla diaria, donde levantarse de la cama, caminar unos pasos o respirar sin dolor representaban victorias personales que antes consideraba actos cotidianos.

«Me di cuenta de que las bendiciones que dábamos por sentadas eran más valiosas de lo que imaginábamos: una comida completa, una noche de sueño reparador, respirar sin dolor, dar un paso sin dificultad y ver el rostro de un ser querido sin restricciones», escribió.

Para Bani Mufleh, esos 14 meses le enseñaron que «la salud es una corona, que la libertad es vida y que la dignidad no es un detalle menor, sino la esencia misma de una persona».Su caso vuelve a colocar la atención sobre la situación de los periodistas palestinos detenidos por Israel.

De acuerdo con el Club de Prisioneros Palestinos, desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, al menos 193 periodistas palestinos fueron arrestados o detenidos por las autoridades israelíes, mientras muchos continúan encarcelados.

Las organizaciones palestinas denuncian que la mayoría enfrenta acusaciones de «incitación» relacionadas con publicaciones en medios de comunicación o redes sociales, y que otros permanecen bajo detención administrativa, un mecanismo que permite mantenerlos privados de libertad mediante expedientes confidenciales sin un proceso judicial ordinario.

En el caso de Gaza, las mismas organizaciones sostienen que Israel considera a numerosos periodistas como «combatientes ilegales», una clasificación rechazada por organismos defensores de la libertad de prensa, que han denunciado el elevado número de comunicadores muertos desde el inicio de la ofensiva militar.

Las autoridades israelíes no se pronunciaron hasta ahora sobre las afirmaciones de Bani Mufleh ni sobre las circunstancias de su detención y posterior estado de salud. Israel sostiene de forma reiterada que sus centros penitenciarios operan conforme a la legislación vigente y que investiga las denuncias de abusos cuando existen pruebas.

Sin embargo, más allá del debate político y jurídico, la fotografía del periodista palestino se convirtió en un símbolo para muchos usuarios de las redes sociales.

En ella, dicen, no solo aparece un hombre que sobrevivió a la prisión, sino el reflejo de una historia que las estadísticas difícilmente consiguen contar: la del costo humano que puede tener el ejercicio del periodismo en los territorios palestinos ocupados.