Irán promete respuesta firme ante cualquier amenaza

Teherán, 2 jul.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió hoy que cualquier amenaza contra el pueblo iraní o su liderazgo recibirá una respuesta firme e inmediata.

En una publicación en la plataforma X, Araghchi respondió a declaraciones atribuidas al ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, contra el liderazgo iraní y el líder supremo, Mojtaba Khamenei.

El canciller iraní afirmó que los términos del acuerdo firmado con Estados Unidos el 14 de junio son claros y están disponibles para todos.

Añadió que el presidente estadounidense, Donald Trump, se comprometió a contener a sus aliados en Tel Aviv, y advirtió que, si estos ignoran sus órdenes, Irán “les dará una dura lección”.

“Cualquier amenaza contra nuestro pueblo y nuestro líder recibirá una respuesta inmediata y decisiva”, subrayó Araghchi.

El diario israelí Yedioth Ahronoth citó al ministro de Defensa, Yisrael Katz, quien afirmó haber ordenado al ejército preparar un plan independiente para un posible ataque contra Irán y señaló que la guerra podría estallar “mañana”.

Según el periódico, Katz describió al líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, como un “objetivo de asesinato”.