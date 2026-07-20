lunes 20 julio 2026
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Se forma la depresión tropical Dos en el golfo de México

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En la mañana de hoy, el área de bajas presiones situado al nordeste del golfo de México mostró una mejor organización en sus áreas de nublados y una circulación cerrada convirtiéndose en la depresión tropical Dos. Este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas superiores, y una presión central de 1011 hectopascal.

A las once de esta mañana el centro se localizó en los 28. 0 grados de latitud Norte y 85. 3 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 250 kilómetros al sur de la ciudad de Panamá, en el estado de la Florida, EE. UU. Se desplaza lentamente hacia el norte-noroeste a 4 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas la depresión tropical Dos mantendrá un desplazamiento lento sobre el norte del golfo de México, con un giro gradual de su trayectoria hacia el noroeste y luego al oeste. El sistema continuará ganando en organización e intensidad pudiendo convertirse en una tormenta tropical próximo a las costas estadounidenses.

Este sistema no ofrece peligro para Cuba. El próximas aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy domingo.

(Con información del Instituto de Meteorología)

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