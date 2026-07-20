Se forma la depresión tropical Dos en el golfo de México

En la mañana de hoy, el área de bajas presiones situado al nordeste del golfo de México mostró una mejor organización en sus áreas de nublados y una circulación cerrada convirtiéndose en la depresión tropical Dos. Este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas superiores, y una presión central de 1011 hectopascal.

A las once de esta mañana el centro se localizó en los 28. 0 grados de latitud Norte y 85. 3 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 250 kilómetros al sur de la ciudad de Panamá, en el estado de la Florida, EE. UU. Se desplaza lentamente hacia el norte-noroeste a 4 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas la depresión tropical Dos mantendrá un desplazamiento lento sobre el norte del golfo de México, con un giro gradual de su trayectoria hacia el noroeste y luego al oeste. El sistema continuará ganando en organización e intensidad pudiendo convertirse en una tormenta tropical próximo a las costas estadounidenses.

Este sistema no ofrece peligro para Cuba. El próximas aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy domingo.

(Con información del Instituto de Meteorología)