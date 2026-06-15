Italia y Cuba se unen en Festival de Taormina con el filme Baracoa

La película cubano-italiana Baracoa, opera prima del director Luis Ernesto Doñas, obtuvo una especial acogida del público y la crítica de Italia durante el recién finalizado Festival de Cine de Taormina, destacan hoy medios informativos.

Este filme, que se presentó fuera de concurso durante la edición 72 de ese importante evento cinematográfico, con sede en la ciudad siciliana que le da nombre, es mucho más que una película, “es un proyecto de puente cultural”, resalta una nota divulgada por la publicación especializada Cinecitta News.

El Festival de Cine de Taormina, uno de los más prestigiosos y antiguos de Italia, en su edición 72 se extendió del 10 al 14 de junio últimos, con proyecciones en el Teatro Antiguo, un anfiteatro grecorromano con vistas al mar Jónico, así como en el Palazzo dei Congressi y en la histórica Villa Comunale.

Un reporte publicado en el sitio digital del diario La Capitale News subraya los valores del primer largometraje rodado por Doñas, quien también fue coautor del guion junto al italiano Filipo Ascione, recién fallecido, quien es reconocido como uno de los más importantes exponentes del mejor cine de esta nación europea.

La crítica especializada italiana remarcó la excelencia de ese guion de Ascione y Doñas, sobre el cual este último afirmó que en el mismo “Cuba no es solo el telón de fondo de la historia, es una protagonista viva, en constante transformación, que se despoja de su piel junto con sus personajes”.

“El neorrealismo italiano emerge en las imágenes”, del mejor cine de este país de los años sesenta, con “ecos de Almodóvar” y del importante filme cubano Fresa y Chocolate, expresa el texto publicado en La Capitale News.

Se resalta además que la cinta cuenta con la magistral actuación de la leyenda de la cinematografía italiana Giancarlo Giannini, quien dio vida en la pantalla al general Felipe, personaje inspirado en la vida de Gino Doné, partisano originario de la región del Véneto, único europeo participante en la histórica gesta del yate Granma.

La película fue premiada en la edición 46 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en diciembre del pasado año, ocasión en la que Doñas habló en declaraciones a Prensa Latina sobre su elenco de lujo que incluyó al también italiano Giovanni Giusto, junto a los cubanos Yadier Fernández y Carlos Luis González.

El sitio digital especializado Sala Grande, a la par que encomia la calidad de esta producción cinematográfica, hace alusión en sus páginas a la sensibilidad del público asistente a la proyección en momentos en los que “es imposible no pensar en las trágicas noticias sobre la situación actual de la isla”.

Cuba, según señala esa publicación, “atraviesa uno de sus momentos más oscuros debido al cerco petrolero impuesto por los Estados Unidos de Donald Trump” quien llevó el bloqueo económico “a sus consecuencias extremas”.

En una entrevista concedida al diario Cinecitta News, Doñas expresó que “estar aquí en Taormina para presentar una película realizada con tanto sacrificio, resiliencia y pasión es también una forma de crear conciencia y centrar la atención en la belleza que existe en Cuba y que debemos preservar”.