miércoles 15 julio 2026
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Presidente de Cuba continúa recorridos por municipios del país

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Prensa Latina
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El presidente de Cuba y primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, continúa sus recorridos por municipios del país para conocer de primera mano los problemas que hoy afectan a la población y buscar soluciones viables.

En ese empeño, el mandatario visitó este martes obras industriales del capitalino municipio de Habana del Este, incluida la construcción de la primera estación pública de carga para vehículos eléctricos del país, ubicada en la autopista Vía Blanca, enlace entre La Habana y Matanzas.

Ejecutada por la mipyme 5ta. Avenida Motores, la estación estará sustentada con energía renovable a partir de paneles solares y permitirá la carga de siete vehículos a la vez, detalló la Presidencia desde su web institucional.

Este novedoso proyecto, situado en la comunidad Peñas Altas, en Guanabo, generará nuevos empleos en la localidad, restaurará 11 edificios del barrio, iluminará toda la zona con lámparas solares y rescatará un deteriorado servicentro cercano.

Díaz-Canel recorrió, además, la Unidad Empresarial de Base Industrial Guanabo, donde conoció un proyecto de ensamblaje y soldadura de 250 cajas de Ampiroll, destinadas principalmente a la recogida de residuos en la capital.

Se informó que los recipientes llegarán en julio y agosto para ser ensamblados en los talleres, lo que contribuirá a paliar la escasez de contenedores para el acopio de basura en La Habana.

El jefe de Estado recalcó la importancia de que las empresas asuman la autonomía que traen las transformaciones económicas y sociales aprobadas, y subrayó que el empresariado cubano debe prepararse para este nuevo escenario de mayores responsabilidades.

Asimismo, el mandatario visitó la tarde del lunes el municipio habanero de Boyeros para dialogar con las autoridades locales sobre temas cardinales, como el suministro de energía eléctrica, el abasto de agua y la alimentación. Al reconocer la importancia de este tipo de encuentros, adelantó que regresará pronto a esta localidad, porque la sistematicidad y el seguimiento es esencial en asuntos de tanta importancia.

El presidente del Consejo de Defensa Municipal, Yucleidis Ramírez, expuso detalles relacionados con el sistema de atención a la ciudadanía, con el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, y con el papel que desempeñan los actores económicos en el contexto actual.

Mencionó que hay nuevos actores económicos responsabilizados de garantizar el pago a los jubilados y apoyar el Sistema de Atención a la Familia; de igual manera, entidades estatales y no estatales tienen la tarea de elaborar y vender alimentos.

Los municipios, estructuras de gobiernos más cercanas al pueblo, son escenarios idóneos para conocer mejor los problemas cotidianos de la población, de ahí que estos diálogos sean vitales para encontrar soluciones oportunas.

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Comentarios
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