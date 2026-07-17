Presidenta encargada de Venezuela recibió a autoridad de la UE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo en Caracas una reunión con la Comisaria Europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, para revisar avances hoy de la cooperación tras los sismos.

Rodríguez consideró el encuentro de anoche fructífero, en el cual expresó el agradecimiento de la República Bolivariana “por la oportuna activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil”, indicó en su cuenta de Telegram.Destacó que esta gestión permitió la movilización de equipos de búsqueda y rescate en la fase de respuesta inmediata.

“Conversamos sobre el acompañamiento que puede brindar la Unión Europea (UE) en la etapa de recuperación, fortaleciendo la coordinación técnica para la reconstrucción y la atención a las familias afectadas”, señaló.

La mandataria encargada estuvo acompañada por el viceministro para Europa y América del Norte Oliver Blanco.Por la parte europea participaron el encargado de negocios A.I. de la UE en Venezuela, Pierre-Henri Helleput; el jefe de Gabinete de la Comisaria, Andrea Kouraiman; la directora para África, América Latina, el Caribe, el Sur, el Este, el Sudeste Asiático y el Pacífico, Jan Joog-Martens.Además del director para las Américas, Pelayo Castro, y la experta del Gabinete de la Comisaria, Loya Borissova.

También anoche la jefa de Estado recibió a la directora de la Oficina Regional de Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Anne Lemaistre, con el objetivo de coordinar acciones para atender las afectaciones provocadas por los seísmos.

Una nota de prensa de Presidencia informó que las partes establecieron “una ruta técnica común” para el diseño y formulación de un plan de ayuda integral, que se ejecutará bajo el estricto respeto a la soberanía nacional y la legislación venezolana.

Esta alianza permitirá garantizar la continuidad educativa y la reconstrucción escolar, de la mano con la vicepresidencia del Socialismo Territorial; desarrollar acuerdos fundamentales con el sector científico y ambiental, así como brindar asistencia especializada en los campamentos transitorios.