Logran remeros cubanos oro, plata y bronce en Santo Domingo 2026

Cuba conquistó hoy una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, en la continuación del torneo de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, y ahora acumula siete preseas (2-3-2), con escenario hasta el 29 en el Centro de remo y canotaje de Presa de Rincón.

El título lo consiguió este lunes la dupla de Rayma Ortiz y Natalie Morales, en el doble sin timonel (2-), con tiempo de 7:33.70 minutos, escoltada por las de México (7:40.68) y Guatemala (7:43.45).

Las preseas de plata las lograron el binomio de Reidy Cardona y Pedro González, también en el 2-, con crono de 6:45.38, detras de Venezuela (6:44.67) y por delante de México (6:47.01), y la singlista (1x) Loraidis Echavarría (8:10.61), quien escoltó a la mexicana (7:54.49) y aventajó a la venezolana (8:12.79).

Leduar Suárez (7:32.53) se vistió de bronce, al cruzar tercero la línea de meta a dos mil metros, en el 1x, superado por el mexicano (7:23.11) y el dominicano (7:25.69).