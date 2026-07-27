Caravana contra el bloqueo en Namibia en el aniversario 73 de la gesta del Moncada

Por Cuba Revolucionaria.

“Que el ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de los mártires del Moncada nos inspire a seguir construyendo puentes de amistad entre Cuba y Namibia”, expresó el embajador Sergio Vigoa de la Uz, durante el acto conmemorativo por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

El acto por el Día de la Rebeldía Nacional tuvo lugar en la escuela primaria Fidel Castro Ruz, centro educativo ubicado en el corazón de Katutura que cuenta con 1900 educandos, hijos de familias humildes de este asentamiento que guarda una dolorosa historia vinculada al régimen del apartheid.

La jornada de reafirmación patriótica fue antecedida por una majestuosa caravana organizada por la Asociación de Amistad Namibia-Cuba, en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero y a la política de asfixia energética impuesta por Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas.

Cubanos residentes, colaboradores y amigos namibios de la solidaridad se sumaron a la iniciativa que homenajeó igualmente el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Engalanada con los colores patrios, la caravana transmitió un mensaje de unidad, resistencia y respaldo a Cuba, al tiempo que denunció el impacto del bloqueo sobre la vida cotidiana del pueblo cubano.

“Nuestro profundo reconocimiento a los amigos que se incorporaron a la caravana que recorrió las calles de Windhoek esta mañana para condenar el bloqueo y las acciones dirigidas a recrudecer sus efectos, como la infame declaración de que Cuba es una amenaza para los Estados Unidos”, dijo el diplomático cubano.

Durante el acto, que contó con la presentación de una distintiva presentación cultural de danzas tradicionales, escenificada por niños del centro docente, se evocó el significado histórico de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, acciones lideradas por Fidel Castro el 26 de julio de 1953 y consideradas el punto de partida de la etapa definitiva de la lucha revolucionaria en Cuba.

“Hablar del 26 de Julio es hablar de Fidel Castro Ruz como líder histórico del proceso revolucionario cubano. Su capacidad para organizar, unir voluntades y mantener la confianza en los momentos más difíciles, hizo posible que su liderazgo convirtiera a Cuba en un referente de solidaridad y cooperación entre los pueblos”, apuntó el representante de la diplomacia cubana.

Vigoa de la Uz se refirió a la historia común de amistad, respeto y cooperación que comparten Cuba y Namibia, forjada en los momentos más difíciles de la lucha por la independencia, gracias a la convergencia de los ideales de lucha y a la entrañable amistad que unieron al Comandante Fidel Castro y al Padre Fundador San Nujoma.

Agradeció igualmente a las miles de personas que se han incorporado a la Campaña de Solidaridad con Cuba, especialmente su Comité Nacional organizador.

Gracias a su generosidad y compromiso, se hará llegar a la isla una valiosa donación de insumos médicos y sistemas de paneles para la generación eléctrica, lo que constituye una contribución concreta al alivio de las privaciones que enfrenta el pueblo cubano.

El embajador Tuliameni Kalomoh, jefe adjunto del Comité Nacional de la Campaña de Solidaridad con Cuba habló a los presentes del papel de la isla en la lucha por la independencia de Namibia y el ejemplo que representa para el mundo; al tiempo que condenó el genocidio que lleva a cabo Estados Unidos contra el heroico pueblo de Cuba.

Por su parte, Rafael Ramírez Guerra, presidente de la Asociación “Patria” de cubanos residentes, destacó los profundos vínculos de amistad y cooperación que unen a Cuba y Namibia; y agradeció al gobierno y pueblo de la “tierra de los bravos” por su acompañamiento en estos duros momentos que sufre la Patria.

Inspirados en el legado de solidaridad del Comandante en Jefe, Namibia se sumó a la jornada mundial por el Centenario de su natalicio y en ese contexto, el embajador convocó un concurso de dibujo para los estudiantes del centro docente que constituirá un homenaje a quien hizo del internacionalismo, la educación y la cooperación entre los pueblos, cimientos esenciales de su pensamiento y de su obra.

Como parte de la jornada en la escuela primaria de Katutura, médicos cubanos desarrollaron una feria de salud en beneficio de estudiantes, profesores y trabajadores del centro educativo.

Con especial cariño y profesionalidad, ofrecieron consultas y acciones de promoción y prevención, en una muestra del compromiso solidario que distingue a la colaboración cubana en el mundo.

La conmemoración estuvo marcada por un ambiente festivo y de fraternidad, en el que niños, jóvenes y adultos participaron en juegos recreativos y actividades deportivas organizadas por técnicos namibios y colaboradores del deporte, espacio en el que sobresalió un stand interactivo de la campaña anti-doping por su carácter promocional e instructivo.

Estuvieron presentes en el acto conmemorativo, la embajadora de Venezuela en Namibia, Magaly Henriquez; Sakarias UUnona, Alcalde de la ciudad de Windhoek; Hilma Nikanor, asesora especial del ministro de Defensa y miembro del Buró Político de la SWAPO; Vicki Toivo ya Toivo, viuda del gran amigo de Cuba y fundador de la SWAPO Andimba Toivo ya Toivo; el General Martin Shali, Presidente de la Asociación de Embajadores de Namibia; además de los exbajadores namibios en Cuba, Claudia Grace Uushona y Samuel Goagoseb.