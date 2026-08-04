Solidaridad ecuatoriana llevará insumos médicos a hospitales de Cuba

Miembros de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba alistan hoy una donación de 140 kilogramos de insumos médicos para hospitales de La Habana, como parte de una campaña contra el bloqueo de Estados Unidos.

La iniciativa se desarrollará en el marco de las actividades por el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y forma parte del proyecto solidario Ecuador extiende su mano a Cuba y del Maratón Mundial de Amor por Cuba.

Bajo el lema «La solidaridad rompe el bloqueo», la organización destacó que el objetivo es respaldar al sistema sanitario de la nación caribeña, afectado por las limitaciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Según explicó a Prensa Latina Pablo A. de la Vega, integrante del equipo de Relaciones Internacionales de la Coordinadora, la ayuda será entregada en actos públicos en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre y el Hospital Pediátrico William Soler, ambos en la capital cubana.

De la Vega precisó que la delegación ecuatoriana cumplirá una misión de carácter humanitario con el propósito de contribuir al sistema de salud de la isla mediante la entrega de los suministros.

Asimismo, comentó que un grupo de ecuatorianos participará en el coloquio «Fidel: Legado y futuro», que se realizará del 10 al 13 de agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Ese evento, organizado por el Centro Fidel Castro Ruz junto a otras instituciones cubanas, conmemorará los 100 años del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana y contará con la presencia de investigadores, historiadores, académicos y dirigentes sociales de todo el mundo.