miércoles 15 julio 2026
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Festival de Cine Pobre de Gibara inaugura su vigésima edición

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Foto tomada por: Gabriela Parra Aldana

La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara comenzó este martes en la ciudad holguinera con la proyección de Neurótica anónima, de los realizadores Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra.

La cinta inaugural, que compite en el apartado de largometraje de ficción, fue seleccionada para abrir el certamen como homenaje a su director, quien presidiera el evento durante un lustro, explicó a la ACN Rafael Grillo, miembro del Comité Organizador.

Sergio Benvenuto Solás, presidente del Comité Organizador, señaló que, aunque inicialmente la cita fue pospuesta, finalmente se decidió realizarla en verano con el objetivo de lograr una mayor participación de universitarios y jóvenes.

 El certamen, que se extenderá hasta el próximo 18 de julio, mantiene la diversidad y calidad en su programación cinematográfica, pese a las dificultades del contexto actual, y preserva la esencia de su fundador, el destacado cineasta cubano Humberto Solás.

Benvenuto Solás subrayó el carácter resiliente de esta edición y adelantó que se potenciarán las proyecciones al aire libre en tres pantallas distribuidas en puntos de Gibara, con un sistema de baterías pensado para un contexto donde resulta difícil contar con 24 horas de electricidad.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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