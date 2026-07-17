Continúa Presidente cubano intercambios en La Habana

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, continuó este jueves los intercambios con los Consejos de Defensa municipales de la capital, activados desde mayo ante la compleja situación nacional, informó el sitio de la Presidencia.

En esta ocasión visitó los municipios de La Habana Vieja, Arroyo Naranjo y La Lisa, acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, donde evaluó asuntos como abasto de agua, generación de energía y recogida de desechos sólidos.

Los encuentros, iniciados el 30 de junio, abarcan hasta ahora nueve de los quince municipios habaneros. El Jefe de Estado se interesó por la atención a las personas vulnerables y en particular por el cobro de los jubilados, indicando agilizar mecanismos para garantizar pagos sin dificultades.

En las tres demarcaciones distinguió experiencias positivas del sector estatal y no estatal, así como de su vinculación, en temas como recogida de basura, atención a vulnerables y pago a jubilados, que deben generalizarse con urgencia.

Díaz-Canel conoció además sobre el trabajo de la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa que ha permitido la participación de jóvenes en la solución de problemas locales mediante actividades deportivas, culturales y de promoción de salud, así como apoyo a ancianos y familias vulnerables.

El Presidente indagó sobre la atención a reclamos de la población, subrayó la sensibilidad requerida en esos asuntos y reflexionó sobre la importancia de mantener orden y tranquilidad ciudadana en todas las comunidades.

Reconoció la organización del trabajo en los municipios y convocó a enfrentar con optimismo la difícil situación que atraviesa el país, seguros de la victoria.