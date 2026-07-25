Conmemoraron en Guatemala aniversario 73 de Asalto al Moncada en Cuba

Miembros de la misión estatal, cubanos residentes, personalidades locales y amigos en Guatemala conmemoraron hoy el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Esa gesta, encabezada por el líder Fidel Castro, tuvo y tiene para la isla caribeña y para nosotros un impacto histórico y político fundamental, expresó en nombre de la Coordinadora de Solidaridad José Martí, Aura Lily Escobar.

El hecho marcó el inicio de la Revolución Cubana y se convirtió en un símbolo de la lucha armada contra la dictadura (de Fulgencio Batista), subrayó en acto organizado en la sede de la legación diplomática del país antillano en esta capital.

También ante un pequeño grupo de la Brigada Médica que por casi 28 años prestó su colaboración en esta tierra, Escobar compartió un texto de 1992 con el significado de la fecha y de la isla para los revolucionarios y el pueblo chapín.

Descartó que exista precedente similar de las fuerzas agresoras imperialistas contra Cuba y la capacidad de resistencia frente a todo tipo de obstáculos mostrada por los antillanos.

El cubano residente Oruam Cadex calificó de profundo honor dirigirse a los presentes en esta jornada que recuerda el valor, la determinación y el compromiso de una generación de jóvenes que, hace 73 años, marcó un punto de inflexión.

Para quienes vivimos fuera de nuestra tierra, el sentimiento de pertenencia permanece intacto. La distancia geográfica nunca ha sido capaz de borrar nuestras raíces, tradiciones, nuestra cultura y el inmenso orgullo de haber nacido en esa hermosa isla del Caribe, acotó.

Los cubanos residentes aquí constituimos una comunidad diversa, integrada por profesionales, académicos, trabajadores, emprendedores y familias que, con esfuerzo diario, contribuimos al desarrollo del país que nos acogió generosamente, sin dejar de mantener vivos nuestros vínculos con la patria que nos vio nacer, describió.

Reconoció la labor de la embajada de Cuba por mantener un vínculo cercano con su comunidad residente y por preservar las tradiciones y espacios de encuentro.

Que esta celebración sea además una oportunidad para mirar hacia el futuro con esperanza, promoviendo la unidad entre los antillanos, el respeto a las diferencias y el compromiso permanente con el bienestar del pueblo, reflexionó Cadex.

La cita inició con palabras del Comandante en Jefe, a quien los asistentes homenajearon en el centenario de su natalicio.

El embajador de Cuba en Guatemala, Nazario Fernández, precisó que hace 73 años Fidel Castro revivió la utopía martiana de una República con todos y para el bien de todos.

Lo que parecía inalcanzable en aquel momento se cumplió con creces con el triunfo revolucionario, siempre con el pueblo, venciendo enormes adversidades, enfatizó.