Cuba ratifica en Brasil vigencia del 26 de Julio

Cuba reafirmó hoy en Brasil la vigencia del legado del 26 de Julio con un llamado a la unidad, la solidaridad internacional y la defensa de su soberanía frente al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La Biblioteca Nacional acogió un acto político-cultural para celebrar el Día de la Rebeldía Cubana, fecha que recuerda el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953.

Esa acción, encabezada por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, marcó el inicio de la última etapa de las luchas de la mayor de las Antillas por su emancipación.

Al evento asistieron diplomáticos, integrantes de organizaciones políticas de izquierda y sociales, amigos solidarios, y cubanos residentes en esta capital.

Los sucesos del 26 de julio fueron consecuencia del golpe de Estado perpetrado por el tirano Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 y de un sistema corrupto, asesino y patrocinado por Estados Unidos, manifestó el embajador de Cuba en el gigante sudamericano, Víctor Cairo.

Precisó que el hecho reavivó una lucha que se transformó en una revolución de masas, de las mayorías, de los humildes y para los humildes, cuyo ejemplo trascendió las fronteras de la isla por su humanismo, internacionalismo y solidaridad.

Asimismo, denunció que el pueblo cubano continúa enfrentando las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de seis décadas, agravado en los últimos tiempos por nuevas medidas coercitivas que afectan el suministro de energía, medicamentos y otros recursos esenciales.

Frente a ese contexto, llamó a fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, inspirados en el ideario de Martí y Simón Bolívar, en contra de lo que calificó como amenazas derivadas de políticas intervencionistas y neoconservadoras promovidas desde Washington.

Durante el acto, Alexis Isaac, de la Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil José Martí, evocó el significado del referido hecho histórico y compartió recuerdos de su etapa como estudiante en la Ciudad Escolar 26 de Julio.

Tal centro resultó de la transformación del antiguo cuartel Moncada en escuela, como prometió Fidel Castro en su alegato de autodefensa La Historia me Absolverá.

Por su parte, Pedro Batista, del Comité de Solidaridad con Cuba en Brasilia, destacó el ejemplo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro para los pueblos que luchan por la justicia social.

Consideró que defender hoy a la isla constituye un acto de compromiso con la soberanía y la autodeterminación, especialmente ante el recrudecimiento del bloqueo norteamericano.

En declaraciones a Prensa Latina, Ana Moraes, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, subrayó que la celebración representa una reafirmación de la solidaridad, el compromiso y la lealtad de esa organización con el pueblo cubano.

La resistencia de Cuba constituye un ejemplo para quienes aspiran a construir una sociedad más justa, al demostrar que es posible transformar la realidad con independencia, dignidad y compromiso con los sectores más desfavorecidos, resaltó Matheus Hygino, del Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda.