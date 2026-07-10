viernes 10 julio 2026
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Bárbara Betancourt Abreu, Premio Nacional de Radio 2026

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La periodista no ha dejado de trabajar para llevar al mundo el acontecer de Cuba y la defensa de las causas más nobles de los pueblos

El Consejo de Dirección del Instituto de Comunicación Social, a propuesta del Consejo de Dirección del Sistema de la Radio Cubana, tras los análisis en la Comisión Nacional correspondiente, acordó este jueves conferir el Premio Nacional de Radio 2026 a la destacada periodista Bárbara Betancourt Abreu.

Enamorada de los encantos de la radio –reza la nota difundida por el organismo– comenzó su labor en Radio Habana Cuba en 1979, cuando era apenas una joven estudiante universitaria de Periodismo y desde ese momento hasta la actualidad, no ha dejado de trabajar para llevar al mundo el acontecer de Cuba y la defensa de las causas más nobles de los pueblos.

«Además de RHC, emisora que nunca ha abandonado, ha sido incansable su labor en otras como Radio Rebelde, en espacios como el programa Chapeando Bajito», trascendió.

Desde 2012 ha asumido también las más diversas responsabilidades en el Sistema Informativo de la TV Cubana, es asesora y guionista del Canal Caribe y desde su fundación una destacada panelista de la Mesa Redonda, donde trata con acierto y profundidad diversos asuntos internacionales.

«Baby, como cariñosamente se le dice, es reconocida y muy querida por sus colegas de toda Cuba y más allá, por su optimismo, su carisma, su bondad, su apego a la verdad sin medias tintas, su incondicionalidad, siempre firme y sonriente a la vez, rodeada de jóvenes.

Es y será siempre una mujer de la Radio», afirmaron.

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Comentarios
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