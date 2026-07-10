Brigada cubana de Rescate y Salvamento continúa despliegue en La Guaira tras los terremotos en Venezuela

El contingente, experto en maniobras de búsqueda, salvamento y mitigación de riesgos, se mantiene activo en puntos estratégicos para atender con celeridad cualquier contingencia que afecte a la población

La Brigada de Rescate y Salvamento cubana continúa su despliegue en terreno en el estado La Guaira, ejecutando operativos de protección y auxilio en las comunidades de la entidad costera, según informó la Brigada Médica Cubana a través de su perfil oficial en Facebook.

Con la valentía y el desprendimiento que los distingue, los especialistas de la Isla mantienen una labor incansable, trabajando hombro a hombro con los equipos locales para proteger la vida y brindar seguridad en las zonas de mayor vulnerabilidad.

El contingente, experto en maniobras de búsqueda, salvamento y mitigación de riesgos, se mantiene activo en puntos estratégicos para atender con celeridad cualquier contingencia que afecte a la población, tal como ha sido reportado por la propia brigada en sus publicaciones.

La presencia constante de los rescatistas, sumada al esfuerzo físico y la determinación que los caracteriza, refleja el compromiso humanista de la Revolución Cubana con el pueblo venezolano.

Las acciones incluyen labores de inspección, despeje de vías y asistencia directa a las familias asentadas en zonas de difícil acceso, demostrando que no hay tarea pequeña cuando se trata de salvar vidas.

«Nuestros rescatistas permanecen firmes, alertas y en plena acción», destacaron las fuentes de la misión en sus redes sociales, quienes subrayaron que el internacionalismo cubano se expresa tanto en los hospitales como en las labores de protección civil.

Este operativo en La Guaira no solo brinda tranquilidad a los pobladores, sino que también fortalece los vínculos de solidaridad entre ambas naciones, fieles al legado de Fidel Castro y a la máxima martiana de que «Patria es Humanidad».