Se activarán este verano las Fuerzas de Acción Pioneril

Las Fuerzas de Acción Pioneril (FAPI) se activarán del 15 al 19 de junio y en la última semana de agosto informó hoy Chabeli Arencibia Martell, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí.

Se espera que más de 900 mil pioneros de primero a noveno grado participen junto a sus guías, informó la dirigente estudiantil en conferencia de prensa realizada en la Escuela Primaria Frank País García, del municipio capitalino de Plaza de la Revolución.

Esta fuerza realizará diversas actividades en la comunidad donde se encuentra enclavada cada escuela.

Entre las acciones destacan la realización de actividades patrióticas en coordinación con los integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y atenderán tarjas, bustos y visitarán lugares vinculados a la historia local, nacional e internacional.

También hará recogida de materias primas, trabajos en huertos y organopónicos, organizarán las Patrullas Clip y efectuarán acciones propias del Movimiento de Pioneros Exploradores vinculadas con la defensa de la Patria y el cuidado del medio ambiente.

Las FAPI se crearon en 1991 como iniciativa del Primer Congreso Pioneril y tienen como objetivo contribuir a la formación integral de las más jóvenes generaciones de cubanos.