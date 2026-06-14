Recuerdan en Moscú natalicio 98 del Che Guevara

Moscú, 14 jun.- Organizado por la organización comunista de la ciudad de Moscú se celebró hoy, en el monumento al líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, un acto homenaje por natalicio 98 del comandante Ernesto Che Guevara.

Junto al acto de solidaridad fue realizada además una caravana automovilística, organizados con motivo del aniversario del nacimiento de los luchadores revolucionarios Antonio Maceo (1845-1896) y Ernesto Che Guevara (1928 -1967), según constató este domingo Prensa Latina.

Además de los miembros del Partido Comunista de la Federación de Rusia y del Komsomol, a las actividades de este 14 de junio asistieron miembros de la misión diplomática cubana en Moscú y cubanos residentes en la nación eslava.

“Hoy los komsomoles, los comunistas de Moscú y la humanidad progresista de todo el mundo celebran el aniversario del nacimiento de un hombre cuyo nombre se ha convertido en símbolo de lucha para millones de personas en todo el planeta”, significó al pie del monumento a Fidel Castro el joven, Mijail Bondarenko.

Igualmente quiero hablar de otra faceta de la personalidad de Ernesto Guevara no menos importante que su lucha armas. Él era médico, y tomó las armas no por destrucción ni por una lucha vacía por la lucha misma. Las tomó como un bisturí para extirpar la explotación del cuerpo de la humanidad. Fue un Constructor con mayúscula, significó Bondarenko.

En estos momentos Cuba, «la isla de la Libertad» , que ha vivido durante décadas bajo el más severo bloqueo del imperialismo más poderoso del mundo, y no solo ha resistido, sino que ha hecho una enorme contribución a una

de las principales batallas de la humanidad en el siglo XXI: la lucha por la salud, acotó.

Si se reflexiona sobre los logros de Cuba y sobre las condiciones externas en las que se han alcanzado, resulta impresionante, concluyó Bondarenko.

Por su parte, la primera secretaria de la misión diplomática de Cuba en Moscú, Ana Lourdes González, realizó un llamado a que se siga brindando apoyo a su país mediante acciones concretas.

Entre esas iniciativas mencionó la recogida de medicamentos, la realización de intercambios culturales y educativos, así como la expresión pública de apoyo a Cuba.